Liviu Dragnea, explicatii de ULTIM MOMENT pe Formularul 600: Declaratia s-ar putea ELIMINA - VIDEO

Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnaliştilor, înainte de a intra la şedinţa CEX, că social-democraţii lucrează în acest moment la soluţii pentru Declaraţia 600, însă nu se exclude şi posibilitatea eliminării acestui formular.

"Am avut o întâlnire cu doamna premier, cu colegii de la Alde cu ministrul Mişa. Am discutat despre declaraţia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, în şedinţa de Guvern, să adopte o ordonanţă pentru amânarea termenului de depunere până la 1 martie pentru a le da posibilitatea pentru ca în perioada următoare să meargă până la eliminarea Declaraţiei 600 cu condiţia să găsească soluţia ca persoanele fizice care trebuiau să plătească aceste contribuţii să rămână asigurate în sistemul de asigurări. Pentru cei care au depus deja, să prevadă în acea ordonanţă nişte măsuri tranzitorii. S-a promovat şi s-a comunicat foarte prost. Din acest motiv am cerut colegilor mei să nu mai comunice pentru acest subiect, pentru că nu au înţeles. Se instalează Guvernul şi vor explica. Orice măsură care nu e bună, nu va continua. Va fi explicată şi vor fi discuţii cu cei care vor trebui să plătească, încât împreună să găsească o soluţie civilizată.", a declarat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea susţine că numărul românilor afectaţi de implementarea acestei măsuri depăşeşte cifra vehiculată de fostul premier, Mihai Tudose.

"Nu e vorba numai de 200.000 de oameni.gândiţi-vă câţi oameni au terenuri în arendă. Cred că a fost informat greşit (n.r. fostul premier Mihai Tudose) Insist cu exemplul ăsta relevant: toţi cei care încasează arendă, nu am cifre, dar sunt foarte puţine terenuri care nu sunt în arendă.", a completat preşedintele PSD.

De cealaltă parte, liderul PSD le-a mărturisit jurnaliştilor că nu doreşte să dezbată îndelung subiectul.

"Vă rog să înţelegeţi că ce vă propun e bine şi înţelept. Trebuie să spună ei după ce găsesc o formă corectă. Nu vreau să alimentez discuţii pe jumătăţi de măsuri.", a mai spus Dragnea.

