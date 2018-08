Liviu Dragnea și relația cu Laura Codruța: 'La mine au venit Sebi Ghița și Gabi Oprea sa nu fac scandal in partid'

Liviu Dragnea a fost acuzat, în ultimele luni, de fostul său șef, Victor Ponta, că avea o relație de amiciție cu Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, cu care ”își negocia dosarele”. Dragnea a precizat, marți seara, la Antena 3, că atunci când Kovesi a fost pusă șefă la DNA în mandatul de premier al lui Victor Ponta, la el au mers Sebastian Ghiță și Gabriel Oprea care l-au rugat să nu facă scandal în PSD.

”Am văzut pe domnul Victor Ponta că vorbea despre relația mea cu Kovesi. Ce relație poți să ai cu Kovesi? Eu nu am avut nicio relație cu această doamnă. Victor Ponta a pus-o la DNA, el a negociat cu Băsescu și Udrea. La mine au venit Sebi Ghiță și Gabi Oprea să nu fac scandal în partid. Eu am zis că el trebuie să își asume. Eu nu am avut discuții nici înainte, nici după cu Kovesi. Ea mi-a trimis dosarul imediat în instanță, cel cu Referendumul. Nu am relații cu Kovesi, să fim serioși. Acum fug toți de ea. Păi, bun, să rămână cu ea în brațe, pentru că nu am pus-o eu acolo.”, a zis Liviu Dragnea.

Citește și: RCS&RDS, reacție-dinamită, după atacul dur lansat de Guvernul Dăncilă! Mesaj pentru toți abonații .