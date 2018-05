Liviu Dragnea il acuza pe Klaus Iohannis de practici ''mafiote''

Liviu Dragnea si Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea ii da o replica dura lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a afirmat ca Viorica Dancila "ar face bine sa faca ce i se spune", adica sa demisioneze. Liderul PSD afirma ca aceste afirmatii reprezinta amenintari in stil mafiot. "In legatura cu amenintarea explicita a presedintelui Iohannis la adresa primului ministru - 'Ar face bine sa faca ce i se spune' - dupa parea noastra este facuta intr-un stil mafiot. Asemenea afirmatii am vazut prin filme", a declarat Dragnea. Dragnea, vesti bune pentru companiile de stat si cele private. Ce pregateste premierul Dancila Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat luni, dupa sedinta BNP, o schema de ajutor ...