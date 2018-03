Liviu Dragnea il contreaza pe Frans Timmermans pe tema verificarii magistraților: 'Noi ne ghidam dupa Constituție și dupa legi' / VIDEO

Liviu Dragnea a avut o discuție cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, însă cei doi nu au vorbit despre DNA! Șeful PSD îi răspunde lui Timmermans, care a declarat că ”verificarea magistraţilor trebuie făcută de magistraţi, nu de către politicieni, nu de către Guvern”. Dragnea îi transmite omului 2 din CE că în România Constituția dictează cine are rol de decizie în verificarea magistraților.

”Orice preocupări pot avea pe orice propunere sau articol să fim sesizați și o să primească explicații de la noi, fără intermediari. Nu putem sta mulți la teme, întrebări dezbateri care stau în spațiul public. Nu am discutat despre DNA, am înțeles că a discutat cu domnul Tăriceanu. Am vorbit despre ministrul Justiției și i-am spus că e un om pe care îl apreciez foarte mult. Am stabilit acest mod de comunicare, directă. Dacă legea achizițiilor publice rămâne la actuala formă, vom sta iar 2-3-4 ani de zile până când se va pune în practică o investiție.

Mi-a zis și mie de această senzație și l-am întrebat pe el și doamna Cristea, care era lângă el, dacă știu ca eu să fi făcut ceva împotriva sistemului judiciar. Din partea mea nu a existat nicio acțiune împotriva sistemului judiciar. Nu există niciun fel de râcă sau scandal cu sistemul judiciar. Noi ne ghidăm după Constituție și dupoă legi. Constituția spune într-un singur fel. Noi propusesem schimbarea procedurii, să facă CSM, să desfacă CSM, și a spus CSM sub nicio formă. Eu nu vreau să mă cert cu președintele, vreau să fim în relații bune.”, a declarat Liviu Dragnea.