Liviu Dragnea il va schimba pe Claudiu Manda din functia de presedinte al Comisiei SRI

claudiu manda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca este foarte posibil ca actualul sef al Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, sa fie schimbat din functie pentru ca acesta va candida la alegerile europarlamentare. Liviu Dragnea ameninta cu dezvaluiri despre securistul de Victor Ponta: Partid de securisti ”Daca domnul Manda va primi girul Comitetului Executiv, atunci cred ca ar trebui sa se retraga din aceasta functie. Nu poti sa stai si in campanie cu partidul, in campania proprie si la conducerea Comisiei”, a spus Liviu Dragnea. Presedintele PSD s-a razgandit si in ceea ce priveste mult asteptata sa audiere in Comisia SRI. El a explicat ca atata timp cat ceea ce va vorbi in Comisi ...