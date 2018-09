Liviu Dragnea: "Institutiile statului au actionat corect la protestul din 10 august"

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biroul Permanent al PSD a decis ca institutiile statului au actionat corect si legal la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, a declarat luni presedintele partidului, Liviu Dragnea. „Am decis ca institutiile statului au actionat corect si legal la mitingul neautorizat din data de 10 august si de a transmite un mesaj de sustinere pentru Jandarmeria Romana si pentru celelalte institutii ale statului care au fost implicate in asigurarea ordinii si linistii publice in data de 10 august in fata unor actiuni violente din partea unor participanti la acea manifestatie neautorizata”, a anuntat Dragnea la finalul BPN al PSD. De asemenea, conducerea PSD a decis, luni, infiintarea in part ...