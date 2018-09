Liviu Dragnea, interviul "victoriei": "Nu avem ce face decat sa continuam"

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea este invitat in aceasta seara la Antena 3, in emisiunea moderata de Mihai Gadea si Mircea Badea, pentru primul interviu dupa sedinta CExN de vineri. Iata principalele sale declaratii: ”La baza partidului a fost o miscare foarte puternica, in primul rand de sustinere la adresa mea, apoi o reactie violenta la astfel de cereri” ”S-a vorbit despre managementul partidul. Nu am castigat singur alegerile, a castigat partidul, condus de mine. Un management eficient. S-a vorbit de decizii luate impreuna cu un grup mic. Nu au reusit sa imi spuna una. Se discuta ore in sir, deciziile le iau ministrii, unde e atitudinea dictatoriala” ”Nu am aflat la ce sondaje s-a ...