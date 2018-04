Liviu Dragnea isi cheama premierul la raport: "Va fi un mini bilant al activitatii Guvernului"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Social-democratii se reunesc luni, in sedinta Comitetului Executiv National, care va avea loc de la ora 11,00 la Palatul Parlamentului, informeaza agerpres.ro. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta pe 10 aprilie ca, in cadrul CExN, premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii Guvernului. "Va fi o prezentare facuta de prim-ministru, o analiza, un mini bilant", a afirma Dragnea la Palatul Parlamentului. El a adaugat ca nu va fi nicio remaniere in urmatoarea perioada. Citeste si: Liviu Dragnea, mesaj ferm dupa ce SUA a bombardat Siria Intrebat daca este multumit de activitatea tuturor ministrilor, liderul PSD a spus ca e multumit de activitatea prim-ministrului si ca se implement ...