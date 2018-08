Liviu Dragnea: Klaus Iohannis nu poate da nimanui nici lectii de morala, nici lectii de anticoruptie

Liga 1: FCSB marcheaza din nou 4 goluri si face spectacol si cu Poli Iasi FCSB obtine prima victorie din acest sezon de Liga 1, impotriva celor de la Poli Iasi, scor 4-0, in a treia etapa a acestui sezon competitional, 2018/2019, pe un teren groaznic pe Arena Nationala din Bucuresti.

Dragos Dragomir, tanarul mort in accidentul din Braila, provocat de prietenul lui, care l-a abandonat În urma anchetei desfășurată în cazul accidentului teribil din Brăila, polițiștii au făcut public numele adolescentului care și-a pierdut viața. Acesta se numește Dragoş Dragomir și avea 16 ani. Prietenul lui, Mirel Andronic, care are 18 ani, s-a urcat la volan, deși nu avea permis și era beat. El a început o cursă nebună în […] The post Dragoş Dragomir, tânărul mort în accidentul din Brăila, provocat de prietenul lui, care l-a abandonat appeared first on Cancan.ro.

Fentosanii chinezi au facut senzație la UNTOLD! Nota de plata a fost gigantica… The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike sunt doar câțiva dintre marii artiștii care au participat la UNTOLD. (Super oferte la accesorii gaming) Spectatori din mai toate zonele lumii au fost prezenți la cel mai mare festival din Europa. În cea de-a treia zi, însă, […] The post Fentosanii chinezi au făcut senzație la UNTOLD! Nota de plată a fost gigantică… appeared first on Cancan.ro.

Caștigatorii CANCAN.ro s-au distrat senzațional la mega-concertul lui Jason Derulo! Au avut mese VIP la Nuba Mamaia și au ce povesti. (Promotiile zilei la monitoare) Câștigătorii CANCAN.RO s-au distrat senzațional la mega-concertul Jason Derulo, unde atmosfera a fost electrizantă. Evident, tratația, masa și dansul au fost din partea site-ului nr. 1 din România! (VEZI ȘI: ȘMECHERUL CU ELICOPTERUL A FĂCUT NOTĂ CA SULTANII LA NUBA!) Sâmbătă, 4 […] The post Câștigătorii CANCAN.ro s-au distrat senzațional la mega-concertul lui Jason Derulo! appeared first on Cancan.ro.

Vanghelie Junior s-a batut in șampanii Armand de Brignac cu faimosul Dan Bilzerian! Alexandru, fiul lui Marian Vanghelie, s-a bătut în șampanii Armand de Brignac cu faimosul Dan Bilzerian. (Promotiile zilei la monitoare) CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, filmări uluitoare de la Mykonos, insula miliardarilor, cu băiatul ex-primarului de la Sectorul 5 al Capitalei. Vanghelie Junior studiază la Suffolk University, în orașul american Boston. […] The post Vanghelie Junior s-a bătut în șampanii Armand de Brignac cu faimosul Dan Bilzerian! appeared first on Cancan.ro.

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la groapa de gunoi din Tulcea Un incendiu puternic a izbucnit, duminică seara, la o groapă de gunoi din municipiul Tulcea, focul manifestându-se pe o suprafaţă de 100 de metri pătraţi.

O fata de oraș a rupt tacerea despre un cunoscut fotbalist roman: ”Ma batea cu biciul ca-n Fifty Shades of Grey!” O fată de oraș a rupt tăcerea despre un cunoscut fotbalist român, cu care a avut o relație timp de un an. (Promotiile zilei la monitoare) Noua senzație a night-life-ului României a făcut mărturii uluitoare despre fostul iubit, care, potrivit propriilor spuse, o bătea cu biciul ca-n celebra trilogie Fifty Shades of Grey. CANCAN.RO, site-ul nr. […] The post O fată de oraș a rupt tăcerea despre un cunoscut fotbalist român: ”Mă bătea cu biciul ca-n Fifty Shades of Grey!” appeared first on Cancan.ro.

Dragnea: Legea pensiilor face ca fiecare pensie sa fie cel putin dublata in 2021 Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că legea pensiilor, ce va fi pusă în dezbatere săptămâna viitoare, va face dreptate pentru mulţi pensionari, veniturilor lor urmând să se dubleze până în 2021.

Avem dovada! Știrista de la PRO TV s-a casatorit in secret cu ”șefulica” de la Liga De-a lungul timpului, au tot existat zvonuri conform cărora Corina Caragea s-ar fi măritat în secret cu alesul inimii sale, Robert Pongracz. Ei bine, în urmă cu aproape trei luni, CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a prins-o pe… ”picior greșit” pe știrista de la PRO TV, atunci când bruneta a transmis un mesaj subliminal, […] The post Avem dovada! Știrista de la PRO TV s-a căsătorit în secret cu ”șefulică” de la Ligă appeared first on Cancan.ro.