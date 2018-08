Liviu Dragnea: "Klaus Iohannis vrea sa darame Guvernul prin violenta"

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a vorbit in aceasta seara, la Romania TV, despre faptul ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, planuieste sa dea jos Guvernul prin violenta. Vezi si: Liviu Dragnea, despre noua lege a pensiilor: "Vrem sa intram in forta cu legea pensiilor in Parlament" ”Vrea sa faca ceva, in aceasta toamna, sa dea acest guvern jos, chiar si prin violenta. Sa nu ii lasam sa vina, e foarte simplu. Noi am facut ce am promis in campanie. Rezultatele se vad. Gasca lui Iohannis si prietenii lui, si din afara, vor sa darame acest Guvern. Lacrimile de crocodil ale lui Iohannis, sau ale purtatorei de cuvant, nu mai pot pacali pe nimeni.”, a spus Liviu Dragnea. D ...