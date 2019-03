Liviu Dragnea: Klaus, poate nu intru in puscarie. Nu te culca pe o ureche!

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat astazi ca presedintele Klaus Iohannis il vrea in puscarie. El i-a transmis insa un mesaj sefului statului. Dragnea, propune intrebare la Referendum: Cate case e nevoie sa furi de la stat ca sa ajungi presedinte? ”Am inteles ca Iohannis sa intru in puscarie ca sa doarma linistit. Klaus, poate nu intru. Nu te culca pe o ureche. Deci, daca cumva o astfel de actiune ar aduce dreptate pentru mii de oameni sa nu se aduca dreptate, pentru ca Iohannis sa doarma linistit. Nu se poate judeca asa. In orice tara ca afara asa ceva nu ar fi acceptat. La noi trebuie sa fie acceptat. O sa lupt pana la capat cu toata coloana mea”, a declarat dupa sedinta CExN al ...