Liviu Dragnea lanseaza ATACURI IN RAFALA la adresa lui Klaus Iohannis, numindu-l MINCINOS:'Nu e admisibil ca un om cu așa autoritate sa spuna asemenea minciuna'

Liviu Dragnea lansează unul dintre cele mai dure atacuri la adresa lui Klaus Iohannis! Șeful PSD îl face mincinos pe președinte, după ce acesta a acuzat că salariile au scăzut și că guvernul vrea să naționalizeze Pilonul II de pensii. Klaus Iohnnis a spus că “PSD a mărit salariile până când le-a micşorat”.

”Este o minciună! Îmi pare rău! Nu mai pot, nici nu mai vreau, să folosesc cuvinte meşteşugite, este a nu ştiu câta oară când spune lucrul ăsta. Este o minciună! Nu există salariu, un venit mai mic decât în decembrie 2016. Şi în zilele următoare au început miniştrii în mod serios să prezinte realitatea Eu nu am citit ce a spus președintele. Nu e admisibil ca un om cu așa autoritate să spună asemenea minciună. Poate produce instabilitate. Nu are guvernul intentia de a nationaliza Pilonul II de pensii. Se poate juca Orban cu vorbele, dar președintele nu are voie să se joace cu așa ceva, dacă a folosit cuvântul naționalizare.

Nu va pierde nimeni la pensie, nu e pusă în pericol și nu se intenționeaza naționalizarea pilonului doi.”, a declarat Dragnea.

Președintele le-a reproșat celor din PSD că au decis crearea unei comisii parlamentare pentru modificarea legislației siguranței naționale fără să discute cu serviciile secrete și a acuzat că actuala majoritate parlamentară vrea să pună sub control politic aceste instituții. În replică, Dragnea a anunțat că a discutat cu șeful SRI, Eduard Hellvig, și e de părere că președintele aruncă ”fumigene”.

”Domnul președinte spune că majoritatea parlamentară vrea să controleze instituțiile pe care le controlează el acum? Tot timpul am fost deschis la consultare, numai să avem cu cine. Dacă cineva crede că nu trebuie modificat pentru a păstra protocoale sau spiritul protocoalelor pentru a permit implicare în actul de justiție și să îndeplinească acțiuni pentru care nu au competențe, să fie sănătos! Am spus că vrem să modificăm pentru că sunt vechi. În privința consultării, am avut o discuție cu Hellvig, mai demult, și ei doresc aceste modificări ale legislației. Cu Predoiu de la SIE încă nu am avut onoarea. I-am rugat și pe Vlase, și pe Manda, să aibă discuții cu ei ca să le ceară să vină cu propuneri.

În primul rând, cu ei se discută. Dacă cineva vrea să înceapă să arunce fumigene pentru a abate atenția, nu au nicio șansă. Se va discuta cu toate instituțiile care acționează pentru a avea o legislație clară.”, a adăugat Dragnea.

Întrebat dacă Klaus Iohannis riscă să fie suspendat în urma evoluțiilor de pe scena politică din ultimele zile, liderul PSD a infirmat această posibilitate. ”Nu avem de gând așa ceva.”, a ținut să precizeze președintele Camerei Deputaților.