Liviu Dragnea, mesaj de Ziua Armatei Romane

Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, a transmis un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei Armatei. Citeste si: Ziua Armatei Romane este sarbatorita in Copou. Manifestari militare in Garnizoana Iasi Iata mesajul transmis de catre Liviu Dragnea: "25 octombrie are o semnificatie importanta in istoria poporului roman, este ziua in care ii onoram pe militarii romani, cei care si-au dedicat viata pentru apararea valorilor, integritatii si identitatii nationale. Anul acesta marcam un secol de existenta a Romaniei moderne, fapt care nu ar fi fost posibil fara sacrificiul, curajul, dragostea de tara si profesionalismul militarilor romani care s-au luptat si s-au jertf ...