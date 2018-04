Liviu Dragnea, mesaj ferm dupa ce SUA a bombardat Siria

Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Folosirea armelor chimice este inacceptabila in orice circumstante si constituie o incalcare flagranta a regimului international de neproliferare, a normelor fundamentale de drept international, a afirmat sambata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Exprim solidaritatea cu aliatii nostri, SUA, Marea Britanie si Franta, care au raspuns, la 14 aprilie 2018, de o maniera ferma si proportionala la atacul chimic din localitatea Douma, Ghouta de Est (R. A. Siriana), soldat cu victime in randul populatiei civile, inclusiv copii. Consider ca folosirea armelor chimice este inacceptabila in orice circumstante si constituie o incalcare flagranta a regimului international de neproliferar ...