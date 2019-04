Liviu Dragnea nu are timp sa stea: 'Am dureri de spate dar nici nu pot sa stau intins, doar nu pun mainile pe piept deocamdata'

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat vineri că va merge în ţară la reuniunile şi mitingurile electorale ale partidului în contextul campaniei pentru europarlamentare, chiar dacă se confruntă în continuare cu dureri de spate, potrivit agerpres.ro.

"A fost un moment, de fapt, mai multe momente, în care am întrerupt, am văzut că pot să joc în horă, cu toate că m-au sunat medicii a doua zi şi m-au întrebat dacă am ceva şi la cap şi le-am spus că nu, încă, şi o să merg, o să merg fără niciun fel de probleme. E domnul Codrin Ştefănescu care, dacă apare vreo problemă, mă susţine, cu nea Petrică (Petre Daea - n.r.) o să mai mergem în câteva locuri, dar şi cu candidaţii la europarlamentare. Am vorbit cu echipa de campanie şi cu consultanţii, cred că miercuri, şi au zis: nu ştim cum faci cu spatele, trebuie să mergi, pentru că, cu cât a ridicat (scorul PSD în sondaje - n.r.) cu cinci procente", a declarat Liviu Dragnea, la Călăraşi, întrebat care mai este starea sa de sănătate şi dacă prezenţa sa la mitingurile partidului pentru europarlamentare ar ajuta PSD.

Fiind întrebat dacă se mai confruntă cu dureri de spate, preşedintele PSD a spus: "Mai am dureri de spate, da, nu are rost să glumesc, mai am dureri de spate, dar nici nu pot să stau întins, doar nu pun mâinile pe piept deocamdată".

El a adăugat că de campania electorală a PSD la europarlamentare se ocupă Mircea Drăghici şi Codrin Ştefănescu.

Preşedintele PSD a făcut declaraţia la finalul vizitei pe care a efectuat-o în judeţul Călăraşi la sistemul de irigaţii din cadrul Amenajării Gălăţui, alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea.