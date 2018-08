Liviu Dragnea: Obligam companiile sa vanda jumatate din gazele din Marea Neagra in Romania si le taxam suplimentar”. Avocatul Dan Chitic: Se pare ca suntem aproape de a invinge corporatiile petroliere

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD Liviu Dragnea a prezentat luni varianta finala a legii offshore si a anuntat ca ea va fi votata in plenul Camerei Deputatilor. Astfel, Legea offshore in varianta PSD va aduce impozitarea suplimetara a veniturilor companiilor, renuntarea la creditul fiscal, precum si obligatia de a vinde jumatate din productia de gaze in Romania. Banii obtinuti de stat din acest impozit si din redevente vor merge catre finantarea proiectelor mari de infrastructura implementate in sistem parteneriat public-privat. „Acum va spun ce o sa fie in varianta Camerei Deputatilor, care va fi votata azi. Creditul fiscal se elimina. Se reintroduce un impozit pe veniturile suplimentare. Asta inseamna 6,28 ...