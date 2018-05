Liviu Dragnea: Oficialitatile de la Ierusalim s-au simtit profund jignite de declaratiile presedintelui Iohannis

Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, duminică seară, că autorităţile israeliene "s-au simţit jignite" de declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis care a spus că liderul social democrat ar fi făcut înţelegeri secrete cu evreii.

"Acea declaraţie că nu ştie ce înţelegeri secrete a făcut Dragnea cu evreii... Eu nu fac înţelegeri secrete cu nimeni. Nu l-am auzit să se refere la protocoale secrete care scandalizează o ţară întreagă. Eu nu fac înţelegeri secrete cu nimeni. Eu ştiu că oficialităţile de la Ierusalim s-au simţit profund jignite. Dumneavoastră realizaţi grozăvia acelor afirmaţii?", a afirmat liderul PSD.Acesta a adăugat că scandalul legat de plecarea sa şi a premierului Viorica Dăncilă în Israel a fost generat artificial, subliniind că şeful statului nu are prerogative exclusive de politică externă. Totodată, el a menţionat că un premier dintr-un stat democratic are dreptul să se întâlnească cu orice demnitar din lume."Nu puteam şi nu aveam de ce să cer aprobarea nimănui. Nici mandat. Asta este o afirmaţie care arată modul profund greşit în care priveşte domnul preşedinte aşezarea constituţională a instituţiilor de stat şi a atribuţiile fiecăreia. Domnul preşedinte nu e rege. Nu are atribuţii exclusive, nu are în subordine nici Guvernul, nici Parlamentul. Domnul preşedinte ar trebui să ceară mandat atunci când merge la Consiliul European în chestiunile importante. Domnul preşedinte a participat la multe întâlniri ale Consiliului European unde s-au discutat subiecte care ţin în mod exclusiv de guvern şi nu a avut discuţii nici înainte, nici după", a mai spus Dragnea.