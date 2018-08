Liviu Dragnea, pe litoralul romanesc, in timpul protestelor din 10 august. Ce a vazut el la televizor si ce a constatat

"Am vazut o tentativă de lovitură de stat eșuată. Asta se dorea, asta se vorbea pe rețelele de socializare. (...)



Și s-a văzut.



Ceea ce a făcut Iohannis cu acel mesaj, postare pe Facebook, iresponsabilă din partea unui șef de stat, să descurajezi jandarmii care au acționat conform legii, mult mai slab decât acționează în țări europene sau SUA, și tu să inciți în continuare la violențe, exact în minutele în care acea fată jandarm mai avea puțin și era linșată de acele brute, de acele animale", a spus Liviu Dragnea.

"Trebuia să fie neapărat un mort sau mai mulți morți ca să poată să iasă să ceară să plece Guvernul.



Oamenii care gândesc așa sunt criminali!



Cei care își doresc să moară cineva pentru a-și atinge niște scopuri politice abjecte", a afirmat Liviu Dragnea.





Liviu Dragnea susține că nu a avut niciun fel de informații de la SRI și că, cel mai probabil Klaus Iohannis a fost beneficiarul unor astfel de date.

