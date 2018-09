Liviu Dragnea, prima reacție in “razboiul” din PSD. Ironii la adresa conțiutului scrisorii

Președintele PSD Liviu Dragnea a oferit, miercuri, pe holurile Parlamentului, prima reacție în scandalul generat de scrisoarea prin care se cere demisia sa de la șefia partidului și a Camerei Deputaților. Întrebat dacă va da curs solicitării de a-și demisia din PSD și din Camera Deputaților, Liviu Dragnea a răspuns: “Voi da curs solicitării de The post Liviu Dragnea, prima reacție în “războiul” din PSD. Ironii la adresa conțiutului scrisorii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.