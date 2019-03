Liviu Dragnea, privind infringement din cauza gazelor naturale: N-o sa fiu de acord niciodata ca romanii sa plateasca facturi cu pretul pana la cer

dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, pe tema procedurii de infrigement impotriva Romaniei pe directiva privind gazele naturale, ca nu este de acord ca romanii "sa plateasca facturi cu pretul pana la cer". "Eu n-o sa fiu de acord niciodata ca romanii sa plateasca facturi cu pretul pana la cer. Nu-s de acord. Pot sa fiu numit oricum. Dar, cu gazele care se extrag din pamantul romanesc si care au pretul de cost, inclusiv profitul in jur de 40 de lei pe megawatt-ora, sa se ajunga la 120 de lei si de aici in continuare sa mearga pana la cer si noi sa nu facem nimic, nu-s de acord cu asta", a afirmat Dragnea la Slobozia. Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei o scrisoare ...