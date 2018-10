Liviu Dragnea: Protestatarii Rezist au tabere de antrenament in munti

Noi declaratii halucinante ale presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in legatura cu protestul din 10 august. El a declarat, duminica seara, ca a „auzit” ca protestatarii ar fi avut „tabere de antrenament in munti”.

Prezent la Romania TV, Dragnea a lansat noi dezinformari in legatura cu violentele din 10 august.

„Am vazut pe 10 august indivizi cu gluga, cu hanorace, care dadeau in jandarmi si apoi plecau, se ascundeau in spatele protestatarilor pasnici. Exact cum a spus personajul din #Rezist: au folosit intr-un mod pervers primele randuri de protestatari pasnici ca pe un scut uman.

Procurorii nu au intrebat despre finantari externe, nu au intrebat despre tabere de pregatire. Am auzit ca au fost tabere de antrenament in munti”, a sustinut seful PSD.

El a acuzat apoi Parchetul General ca nu a intreprins nimic impotriva acestor protestatari.

„Parchetul, procurorii, nu investigheaza pe cei care au produs aceste stricaciuni, care au batut jandarmi, care au dat foc la mobilier stradal, care au spart, care au distrus… Nu investigheaza pe niciunul, ci doar investigheaza pe jandarmi, in conditiile in care sunt specialisti care spus ca jandarmii si-au respectat si regulamentul propriu si legislatia in vigoare.

”(…) Acum s-a vazut clar o organizare, o coordonare, s-au vazut clar actiuni de violenta extrema, de o violenta extrema impotriva Jandarmeriei, a jandarmilor si din imaginile de atunci s-a vazut clar ca au incercat sa intre in cladirea Gucvernului”, a mai spus liderul PSD.

