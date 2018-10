Liviu Dragnea, razboi cu ICCJ: Cerere depusa impotriva instantei supreme

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PSD cere suspendarea in parte a deciziei Colegiului de Conducere a ICCJ prin care s-a stabilit cum vor fi alcatuitele completele de 5 judecatori, Liviu Dragnea acuzand, in cererea de chemare in judecata consultata de MEDIAFAX, ca e un act administrativ "nelegal emis cu exces de putere". Informatiile apar in procesul pe care presedintele PSD l-a intentat Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin Cristina Tarcea, si Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Liviu Dragnea contesta decizia instantei supreme de a mentine completele de 5 judecatori constituite la inceputul anului. Controversele privind formarea completelor de 5 judecatori de la instanta suprema au inc ...