Liviu Dragnea, reactie la pozele prezentate de Ponta: 'Am primit astfel de amenintari prin mesaje de vreo trei luni de zile'

Liviu Dragnea reacţionează la imaginile prezentate de Victor Ponta, în care liderul PSD apare alături de George Maior. Dragnea susţine că a fost ameninţat că aceste imagini vor apărea, însă afirmă că vrea să fie făcute publice toate imaginile de la astfel de întâlniri.

"Habar n-am daca fotografia de aseara este reala sau nu. Securistii sunt in stare de orice. Eu nu am ascuns niciodata faptul ca m-am intalnit cu Maior, cu Coldea. Din ce imi aduc aminte, cred ca atunci era vorba de un eveniment - Ziua SRI. Erau peste 100 de oameni la eveniment: membrii Guvernului, conducerea de la Parchete, de la ICCJ. Primeam invitatie si mergeam. Maine, poimaine poate sa apara o poza cu mine si Gabi Vlase. Nu aveam de unde sa stiu eu atunci ca si Maior si Kovesi stateau cu fundul pe niste protocoale ilegale. Astea sunt metode securiste. De ce nu scot toate pozele? Eu ii zic lui Ponta, lui Maior de fapt, ca el i le da, sa scoata toata pozele. Eu stiu ca la toate aceste evenimente era un fotograf de la SRI care facea poze intruna. Poate apar intr-o poza cu doamna Livia Stanciu. Faptul ca intr-o locatie eu am poze stand de vorba cu unul si cu altul nu ma compromite pe mine, ci ii compromite pe cei care folosesc metode securistoide. Nu vad de ce nu le dau pe toate. Ar fi bine. Eu am primit astfel de amenintari prin mesaje de vreo trei luni de zile. La aceste intalniri eu nu obisnuiesc sa merg cu bata la mine si sa le dau cu bata in cap sau sa injur sau sa scuip", a declarat Dragnea la Antena 3.