Liviu Dragnea: Rovana Plumb, este propusa pentru primul loc pe lista candidatilor PSD la alegerile europarlamentare

"În anul 2015 am fost condamnat în primă instanţă pentru marele fapt de corupţie - că am cerut celor 7,4 milioane de români să vină la referendum să îl dea jos pe Băsescu. Mi-am dat demisia, am aflat ulterior că fusesem vândut la masa verde ca să fiu eu victima sau, mă rog, cel care să fie vinovat pentru toate. Am trecut peste asta. După care şi eu, ca şi dvs, am aflat că (...) unul a fugit efectiv. E mai rău decât securist şi o să tot vorbim în perioada asta. (...) Au venit mai mulţi colegi ca să mă înscriu şi să candidez împreună nu contra Rovanei la preşedinţia partidului, interimar. Am făcut-o şi am câştigat. Unii dintre colegi, unul care nu mai e printre noi de exemplu, a spus că aşteaptă ca în acea zi Rovana să fie pedepsită - a candidat împotriva mea şi a pierdut. Ce am făcut eu în aceeaşi zi? Te-am luat de mână şi am ieşit în conferinţă de presă. Şi suntem şi în ziua de azi, ea fiind vândută în mai multe rânduri de oameni pe care i-a ajutat, de oameni care nu mai sunt printre noi - sunt vii - dar nu mai sunt printre noi în partid. Eu nu ştiu pe ce loc va decide Comitetul Executiv Naţional să fie Rovana Plumb pe lista de europarlamentare. Dar eu o voi propune pe primul loc. Şi, după europarlamentare, o să o rog pe doamna prim-ministru Dăncilă să o mai propună şi altceva pe doamna Rovana Plumb", a declarat preşedintele PSD, la conferinţa de alegeri a Organizaţiei Dâmboviţa.