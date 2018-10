Liviu Dragnea s-a RESEMNAT si asteapta sa fie condamnat :Nu mai am nicio asteptare! Nu mai am incredere…

Liviu Dragnea 2

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca nu mai are nicio asteptare de la recursul care va incepe pe 8 octombrie, in procesul angajarilor fictive de la Teleorman si in care a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare.

„Nu mai am asteptari de la acest recurs. Nu mai am incredere ca in ceea ce ma priveste justitia este oarba, nu mai am incredere, dupa ce am primit a doua condamnare fara nicio proba. Nu stiu daca v-ati uitat la motivarea celor doi judecatori care m-au condamnat, ca presedintele completului a avut opinie separata si a explicat destul de bine si apreciat de ce trebuia sa fiu achitat. Sa spui ca nu-s probe si sa fii condamnat pe baza unui studiu sociologic din 1961?”, a declarat Liviu Dragnea, la RomaniaTv.

Presedintele PSD a spus ca vrea macar sa duca la bun sfarsit ceea ce si-a propus referitor la legile justitiei.

„Daca se poate in Romania trimite la inchisoare un om in continuare fara probe, iertati-ma, dar nu mai pot sa am incredere si macar sa apuc, nu numai eu, toti, sa ducem la capat ceea ce ne-am propus si anume in Romania sa fie sanse minime , apoape deloc, sa se mai dea astfel de sentinte. Este foarte grav”, a completat Dragnea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.