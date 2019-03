Liviu Dragnea SARE in apararea Vioricai Dancila in SCANDALUL mutarii Ambasadei: Președintele sa convoace CSAT

Declarații după ședința CEx a PSD făcute de liderul PSD Liviu Dragnea privevante, ind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Eu am văzut analiza domnului Meleșcanu. Nu mi s-a părut când am primit-o că e o analiză care să indice o variantă. E o analiză bună, dar nu are finalitatea pe care mi-o doream și nu mă refer într-un sens sau altul. Subiectul mutării Ambasadei este un subiect care trebuie finalizat la nivelul decidenților.

Eu mi-am exprimat susținerea pentru mutare. Decizia nu este la mine, nici la președinte, nici la guvern sau Parlament. În timp cel mai scurt, trebuie luată o decizie. Doamna prim - ministru a exprimat la Washington punctul nostru de vedere. Trebuie luată o decizie în CSAT. Doar schimbul de replici nu ajută. O foarte mare problemă pe care noi o avem cu statul Israel este refuzul președintelui de a numi un ambasador, cât că a primit mai multe propuneri. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria României așa ceva. Din câte țin minte când s-a făcut analiza s-a stabilit să se facă un grup de lucru cu reprezentanți din toate instituțiile relevante. Si cu analiză primită și fără, președintele trebuie să genereze o discuție în CSAT", a declarat Liviu Dragnea.