Liviu Dragnea se jura ca nu trece la represalii: 'A aparut o prostie la STIRIPESURSE'

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a infirmat luni, înaintea Şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, informaţiile publicatede STIRIPESURSE.RO referitoare la inteţia de a impune revocări ale unor lideri social-democraţi. după CEx-ul de vineri.

Întrebat dacă urmează revocări, Dragnea a răspuns: "A apărut o prostie la stiripesurse, nu are nicio legătură cu realitatea, cu demiteri sau altceva. Eu ce am avut de spus am spus în CExN şi nu mă schimb", a declarat el.

Potrivit unor surse din PSD, Dragnea l-a mandatat pe Darius Vâlcov să meargă în filialele PSD din ţară şi să pună la cale schimbarea preşedinţilor judeţeni rebeli. Prima filială vizată este cea din care face parte şi Vâlcov. Astfel, Dragnea vrea să-l schimbe pe Paul Stănescu din fruntea Filialei PSD Olt. În locul acestuia ar urma să fie instalat Florin Iordache. Mai mult, Paul Stănescu ar urma să-şi piardă şi funcţia de vicepremier. Detalii aici!

CITEȘTE ȘI: Ai APLICAȚIA LANTERNĂ pe telefon? Vezi de ce trebuie să o dezinstalezi IMEDIAT .