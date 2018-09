Liviu Dragnea se va prezenta in fata magistratilor pe data de 8 octombrie! Procesul sefului PSD, pe repede inainte

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe 8 octombrie se va prezenta din nou in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie in Dosarul angajarilor ilegale de la CJ Teleorman. Se vor judeca recursurile initiate atat de DNA si de Liviu Dragnea. Pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu a fost contopita cu pedeapsa de 2 ani cu suspendare primita in dosarul "Referendumul". Instanta a anulat suspendarea executarii din dosarul "Referendumul", rezultand o pedeapsa finala de 3 ani si 6 luni cu executare. Decizia de condamnare a fost luata de doi dintre cei trei judecatori ai completului. Al treilea a votat pentru achitare. Ion Cristoiu: O fantoma bintuie prin pres ...