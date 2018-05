Liviu Dragnea si-a facut stadion cu dotari la standarde UEFA in Teleorman. Pentru Iasi nu se gasesc bani - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Nationala de Investitii a anuntat inaugurarea stadionului din Turnu Magurele, judetul Teleorman, pe care va juca echipa controlata de fiul lui Liviu Dragnea, seful PSD, conform gsp.ro. Conform CNI, stadionul a costat 3 milioane de euro, are 2.000 de locuri si dotari la standarde UEFA, sistem de incalzire sub gazon, nocturna si centru de cantonament, spatii pentru recuperare fizica si spatii pentru prepararea si servirea mesei. Tineti minte aceste detalii si sa va amintiti de fiecare data de faptul ca Guvernul Dancila, condus din umbra de Dragnea, nu gaseste niciodata bani pentru proiecte similare ale Iasului. Echipa care se va bucura de aceasta arena este Vointa Turnu Magurele, locul 2 in Seria a 3-a din Liga a 3-a, g ...