Liviu Dragnea va castiga batalia? Niciun membru nu i-a cerut demisia

Gabriela Firea si Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La peste doua ore de la inceperea sedintei Comitetului Executiv al PSD, nimeni nu a cerut demisia lui Liviu Dragnea sau excluderea vreunuia dintre semnatarii scrisorii, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Cu toate ca au luat cuvantul atat Gabriela Firea, cat si Paul Stanescu, doi dintre semnatarii scrisorii prin care au cerut demisia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, niciun social-democrat nu a solicitat, pana la momentul transmiterii acestei stiri, ca Dragnea sa faca un pas in spate de la sefia partidului, potrivit surselor politice. Deocamdata se discuta pe punctele din scrisoare, vorbind in cadrul reuniunii aproape jumatate din membrii CEx. ZIUA ZERO pentru Liviu Dra ...