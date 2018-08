Liviu Pleșoianu, apel la calm catre romani cu atacuri DEVASTATOARE la opozanții politici

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a lansat o campanie prin care le cere românilor să treacă peste rivalitățile politice exprimate cu patos și să revină la o atmosferă de concordie, chiar dacă au opinii diferite. În cadrul aceluiași mesaj, Pleșoianu îi atacă pe cei de la PNL, USR și președintele Klaus Iohannis.

Citește și: Coordonatorul jandarmilor, explicație HALUCIANTĂ: de ce au fost bătuți israelienii din taxi

”Dacă nu vom reuși să separăm planurile, poporul român va pieri. Și nici măcar nu va realiza că a pierit...

1. Îmi scria cineva mai devreme: „Nu-mi cereți să mă unesc cu Mălin Bot, că n-am cum!”

... Nicio grijă! Nu asta vă ceream. Nu te poți „uni” cu un personaj precum Mălin Bot, pentru simplul motiv că Mălin Bot nu e unit cu el însuși. Unul care se erijează acum în „lider al protestatarilor” în condițiile în care, în 2013, scria în Evenimentul zilei despre cum sunt manipulați protestatarii din piață de ONG-urile lui Soros e orice altceva mai puțin un om cu care te poți „uni”. Mălin Bot e doar un mercenar. Va spune fără probleme mâine exact opusul lucrurilor pe care le spune azi. Nu cu el sau cu cei ca el vă îndemnam să dați mâna...

2. Am contribuit major la coborârea de pe piedestal a falsului idol Kovesi. Am protestat în fața DNA atunci când refuza să se prezinte în fața comisiei parlamentare de anchetă, am privit-o direct în ochi la Bruxelles, în Parlamentul European, și am întrebat-o de față cu toată lumea ce căuta acasă la Gabriel Oprea, împreună cu Maior și Coldea, în seara turului II al alegerilor prezidențiale din 2009... Aș face din nou același lucru, fără să clipesc... Pentru că e tot un mercenar... Nici cu ea nu vă îndemnam să dați mâna...

3. Am spus încă din decembrie 2016 că, nesuspendat, Iohannis se va asigura că în România „nu mai rămâne piatră peste piatră”. Am protestat atunci când a venit în Parlament și a vorbit plin de aroganță, crezându-se un soi de Fuhrer al României. Am mers chiar la Cotroceni, când au venit membrii Comisiei de la Veneția, și le-am vorbit despre cum Insul din Deal calcă în picioare articolul 80 din Constituția României, cel care îl obligă să fie MEDIATOR, nu INSTIGATOR și DEZBINATOR. M-am dus la Cotroceni cu portocale, pentru a protesta împotriva modului odios în care a răspuns atunci când a fost întrebat de abuzurile „unității de elită” DNA Ploiești, în frunte cu marele procuror „Portocală”: „Nu știu și nici nu mă interesează!”... Sunt cel care i-a cerut să o grațieze pe mama care furase cașcaval și salam pentru fetița ei (evident, n-a grațiat-o!). Sunt cel care a subliniat de nenumărate ori cum acest ins complet incapabil de empatie ciocnea cupe pline cu șampanie cu Cioloș, la doar 17 zile după Colectiv, după care poza în marele îndurerat și nu ținea recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni, pentru ca doar câteva zile mai târziu să plece liniștit în vacanță la Palm Beach.... Sunt persoana care a cerut de cele mai multe ori suspendarea acestui ins profund avariat din punct de vedere uman! Nu v-aș putea cere vreodată să dați cu Iohannis mâna...

4. Am lucrat la proiectul de Lege privind transparentizarea activității ONG-urilor și depolitizarea ONG-urilor de utilitate publică. Dar, deși se afla pe ordinea de zi a sesiunii parlamentare extraordinare din iulie, nu s-a mai votat... Nu vă cer să vă uniți cu cei care fac tot posibilul să nu se afle vreodată de unde le vin banii...

5. Am depus patru proiecte de Lege care vizează reașezarea serviciilor în făgașul firesc. Atât pentru SRI, cât și pentru SIE, STS și SPP, am propus limitarea la un singur mandat de 4 ANI a conducerii: director, prim adjunct și adjuncți. Este absolut evident că „beția de putere” din servicii nu poate fi contracarată decât prin limitarea în timp a mandatelor. În context, trebuie precizat că media mandatelor la șefia CIA e de... 3 ANI! Nu vă cer să vă uniți cu cei care cred că a conduce un serviciu înseamnă a deveni JUPÂN peste România sau UNEALTĂ a altor entități statale și metastatale...

6. I-am expus, în adevărata lor lumină, pe cei care spuneau ieri un lucru, iar azi spun exact opusul. Ludovic Orban e exemplul perfect: în 2013, spunea că propunerea L.C. Kovesi la șefia DNA de către Ponta e „un act de trădare”, pentru ca același Orban să spună în 2018 că revocarea L.C. Kovesi e ceva îngrozitor. Alt exemplu: Raluca Turcan, cea care tună și fulgeră acum împotriva „penalilor”, spunea despre Elena Udrea că este „un veritabil Kill Bill al politicii românești”... Nici cu mercenari de tipul Ludovic Orban sau Raluca Turcan nu vă cer să vă „uniți”...

7. Am luptat cât am putut de mult, în Parlament, la televizor, pe Facebook, pentru ca România să nu-și dea GRATIS gazele de la Marea Neagră. Nu v-aș putea cere niciodată să vă „uniți” cu trădătorii de țară care insistau să dăm totul pe nimic!

8. Am ripostat vehement de fiecare dată când un ambasador străin și-a permis ingerințe fățișe în treburile interne ale României. În ceea ce-l privește pe Hans Klemm, am cerut chiar expulzarea sa urgentă. Nici cu acești ambasadori sau cu lingătorii de clanțe de ambasade nu vă cer să vă „uniți”...

9. Am reacționat pe cale oficială de fiecare dată când vreun Zeu autoînchipuit de la Bruxelles a considerat că are dreptul să decidă el în locul nostru, să țină loc de Parlament. Nici cu astfel de personaje, care au impresia că le permitem să ne scoată la careu și să ne bată cu linia peste degete, nu vă cer să vă „uniți”...

...Tot ce vă cer este să facem, împreună, distincția între planul luptei cu Noua Securitate și planul luptei cu semenii noștri. Primul plan trebuie să continue și, așa cum am luptat până acum, voi continua să lupt și de aici înainte. Însă al doilea plan NU trebuie să devină fapt. Dacă ajungem să ne radicalizăm unii împotriva celorlalți (atenție, mă refer la oamenii ca noi, nu la mercenari sau scelerați), atunci Noua Securitate CÂȘTIGĂ! Planul tocmai acesta este: românii să ajungă victime ale războiului tuturor împotriva tuturor!

Mesajul unui Președinte de țară responsabil, al unui Președinte AL TUTUROR ROMÂNILOR nu poate fi decât acesta: „Vă rog să înțelegeți, indiferent ce partid susțineți, că în clipa în care se va ridica fratele împotriva fratelui totul e pierdut și NIMENI nu câștigă!”...

Lupta cu Noua Securitate trebuie să continue. Sunt cel care a spus de nenumărate ori că „dacă te duci cu garofițe în mână la război, tot ce vei obține va fi că te vor îngropa cu tot cu ele”... Însă această luptă nu e suficientă! E nevoie de mai mult decât atât. E nevoie de reconstrucție națională, de (re)găsirea unui SENS, de aflarea unui ROST! Altminteri, dacă ne rezumăm la lupta cu buruienile, nu vom mai ajunge vreodată să și cultivăm ceva...

Fie să FIM!”, scrie Liviu Pleșoianu, pe pagina personală de Facebook.