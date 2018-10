Liviu Pleșoianu il MITRALIAZA pe Tudorel Toader, dupa ce nu a publicat ordonanța de clasare in dosarul lui Iohannis

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lansează un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, după ce acesta a promis că va publica ordonanța de clasare semnată de Augustin Lazăr în dosarul lui Klaus Iohannis, dar în schimb nu a mai publicat documentele. Pleșoianu arată că trebuie să ne punem căști de realitate virtuală pentru a face totul mai suportabil.

Citește și: SURSE - Clasarea în dosarul lui Iohannis a fost semnată de un alt procuror: confuzia lui Tudorel Toader

”Am un prim mesaj:

Nimic nu poate depăși capacitatea omului de autoamăgire... Am fost criticat de mulți pentru ce am spus dimineață: anume că n-o să votez deloc la moțiunea simplă dacă Tudorel Toader nu își respectă nici azi cuvântul dat. Eu m-am ținut de cuvânt - NU am votat la moțiune (nu pot apăra un demnitar care nu își ține promisiunile publice). Iar Toader NU s-a ținut de cuvânt - NU a publicat nimic.

Poate vor învăța mulți, acum, că cel mai rău lucru este să ne punem căști de realitate virtuală pentru a face totul mai suportabil...”, arată Liviu Pleșoiuanu, într-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO.