Liviu Pleșoianu il provoaca pe Liviu Dragnea la un pariu: 'Am o lada de bere de dat'. Ce ii propune deputatul PSD

După episodul „mici și bere” de la sediul PSD, deputatul Liviu Pleșoianu îl provoacă pe Liviu Dragnea la un pariu, tot pe o ladă de bere: că nu va lua poziție public pentru a cere demiterea Oanei Hăineală din poziția de șefă a Corpului de Control al ministrului Justiției.

„Pentru că am constatat că e o metodă de succes (și pentru că nu apare altfel nicio reacție), am decis să comentez la ultimul articol publicat pe pagina președintelui PSD Liviu Dragnea. Am o ladă de bere de dat. O să ajung să o și dau?...

"Bună seara! Ca parlamentar PSD, am decis să vă scriu aici. Pentru că am observat că doar această metodă funcționează, vă propun un... pariu. Pun pariu pe o #LadăDeBere de cea mai bună calitate că NU veți lua poziție public pentru a cere demiterea distinsei doamne HĂINEALĂ din poziția de șefă a Corpului de Control al ministrului Justiției. Nu știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile, dar mie (ca om care a făcut pasul către politică din poziția unui cetățean EXASPERAT de lipsa de CURAJ și ABILITATE a celor care spun că luptă împotriva Noii Securități) mi se pare pur și simplu INTOLERABIL ca guvernele PSD-ALDE să o considere pur și simplu indispensabilă pe distinsa procuroare HĂINEALĂ! De ce? Iată de ce:

Daniel Dragomir primește o lovitură grea în instanță: Nu poate înființa Platforma România 3.0

1. Protocolul SRI - CSM (l-am analizat deja - e odios, ca și protocolul SRI - PG) a fost semnat din partea CSM de Alina Ghica și de distinsa Oana Schmidt HĂINEALĂ (președinte și vicepreședinte CSM).

2. Despre Alina Ghica și distinsa HĂINEALĂ, fostul membru CSM Toni Neacșu susține că ar fi fost implicate în procesul de redactare a celebrei #ERATE a Curții Constituționale, trimisă la 5 dimineața, prin care Băsescu a fost ajutat să rămână în funcție în pofida celor 7,4 MILIOANE de voturi exprimate pentru demiterea sa.

3. Distinsa doamnă HĂINEALĂ e un procuror special - unul pasionat de... studii de securitate. În perioada 2008 - 2010, a urmat cursul de Master în „Stiinte Militare şi Informaţii”, la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” (Academia SRI...). De asemenea, în 2008 a participat la cursuri de specializare pe tema "Studii privind securitatea naţională – Evaluarea informaţiilor", la Colegiul "Galillee" din Israel.

4. Încă de anul trecut, mi-am manifestat indignarea față de cooptarea distinsei HĂINEALĂ în echipa Ministerului Justiției (ministru - Florin Iordache), apoi în echipa Ministerului de Interne (ministru - Carmen Dan). În prezent, deși acest lucru pare imposibil, distinsa doamnă HĂINEALĂ e Șefa Corpului de Control al Ministerului Justiției (ministru - Tudorel Toader).

Au trecut deja câteva zile de când a fost desecretizat protocolul SRI - CSM. Domnul ministru Tudorel Toader e dator cu o reacție oficială. NU e deloc în regulă să denunțăm public aceste protocoale, dar să facem în același timp echipă, la cel mai înalt nivel, tocmai cu cei care le-au semnat! Fiecare zi care trece fără ca ministrul Justiției să iasă public și să anunțe că renunță la colaborarea cu distinsa doamnă HĂINEALĂ este o zi în care lupta împotriva Noii Securități își pierde din credibilitate...

De asemenea, vă solicit public, domnule Liviu Dragnea, să ne spuneți dacă vă mențineți afirmațiile pozitive în ceea ce o privește pe distinsa doamnă HĂINEALĂ.

Iată câteva citate pe care le consider HALUCINANTE (și nu, în acest context cuvântul nu e doar un tic verbal, ci exprimă perfect o situație aproape neverosimilă):

Liviu Dragnea îl AMENINȚĂ pe Klaus Iohannis: 'Va suporta CONSECINȚELE'

1. Tudorel Toader: "Restructurăm Corpul de Control. Oana Hăineala a mai lucrat în minister şi are o bogată experienţă la Greco."

2. Liviu Dragnea, când HĂINEALĂ a intrat în echipa domnului Florin Iordache: "Nu vreau să mă bag. Unii spun că e bună profesionistă și, sincer, nu știu cât de nefrecventabilă e, dar eu am respectat decizia ministrului."

3. Liviu Dragnea, când HĂINEALĂ a intrat în echipa doamnei Carmen Dan: "A spus cineva că Hăineală e omul meu. Nu mă uit pe cine cer miniştrii ca secretari de stat. Dacă a cerut Carmen Dan detaşarea, înseamnă că are nevoie de experienţa dumneai."

4. Carmen Dan: "Este un bun profesionist. Dacă zilele acestea au fost multe discuţii pe acest subiect, cred că nimeni nu-i poate contesta calităţile profesionale. (...) Inisist în a preciza, singurul criteriu pentru care mi-am dorit-o în aceasta echipa este cel profesional. Nu a făcut politică (...) Îmi doresc ca în această echipă să fie doar oameni pregătiți!"

P.S. Tuturor autorilor frazelor citate mai sus am a le transmite un lucru pe care îl consider elementar: "bun profesionist" e și mercenarul care amorsează bombe! Chiar a rămas România fără "buni profesioniști" și pur și simplu NU se mai poate fără distinsa doamnă HĂINEALĂ? Sau crede cineva (foarte greșit!) că în lupta împotriva Noii Securități trebuie folosite persoane care au fost stâlpi ai acesteia!?

P.P.S. Mercenarul, tocmai pentru că e #MERCENAR, te va părăsi în secunda doi dacă... celălalt oferă mai mult.

P.P.P.S. Ținem pariul, domnule Dragnea?"”, scrie Pleșoianu.