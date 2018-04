Liviu Plesoianu ii critica pe sefii celor doua camera din Parlament: '' NU trebuiau sa faca asta''

Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, le transmite o scrisoare deschisa celor doi presedinti ai Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in care ii critica foarte dur pentru ca au salutat actiunea militara din Siria, fara a avea un vot in Parlament pentru aceasta atitudine. ”Scrisoare deschisa catre Presedintele Senatului (domnul Calin Popescu-Tariceanu) si catre Presedintele Camerei Deputatilor (domnul Liviu Dragnea). Imi exprim deopotriva nedumerirea, dezaprobarea si ingrijorarea cu privire la grabnicele dumneavoastra declaratii publice prin care va prezentati sustinerea totala si fara rezerve fata de recenta actiune militara realizata in Siria de SUA, Mare ...