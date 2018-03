Liviu Plesoianu il ataca DUR pe Liviu Dragnea: ''Acest lucru ar putea rezolva problema statului paralel''

liviu dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul Liviu Plesoianu nu se da batut si il pune la zid chiar pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Politicianul sustine in continuare ideea unui miting de amploare impotriva Statului Paralel. In acest context, social-democratul remarca, intr-o ampla postare pe , ca sustinatorii ar putea fi adunati cu usurinta, avand in vedere participarea masiva la evenimente organizate de-a lungul timpului de PSD. Mai mult decat atat, lanseaza un atac si la adresa liderului PSD, pe care il acuza voalat ca lupta acestuia cu Statul Paralel nu ar fi veridica. "Cu siguranta ar fi putut si ar putea oricand... Numai sa vrea cu adevarat...", mai remarca Plesoianu. "Statul Paralel si „imaginea persona ...