Liviu Plesoianu: Iohannis se cere la o suspendare

Liviu

Presedintele Klaus Iohannis se cere suspendat, sustine deputatul PSD Liviu Plesoianu, dupa ce seful statului i-a cerut vineri demisia premierului Viorica Dancila.



Parlamentarul crede ca Partidul Social Democrat nu ar trebui sa intre in razboi cu liderul de la Cotroceni.



Liviu Plesoianu considera ca Executivul trebuie sa-si vada de treaba in continuare.



"Nu cred ca e necesar sa intram intr-un razboi cu domnul Iohannis, tocmai pentru ca exact asta-si doreste. Din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie sa-si vada de treaba in continuare, sa faca ceea ce are de facut si cam atat (...)



Ba chiar anticipez faptul ca, intelegand ca nu prea mai are in momentul de fata sanse la un al doilea mandat, isi doreste poate si o suspendare domnul Iohannis, cred ca se si cere la o suspendare, avand in vedere precedentele suspendari ale lui Basescu, mai ales prima, care l-a ajutat sa revina pe cai mari, in momentul in care incepuse sa scada in sondaje.



Deci iau in calcul orice fel de astfel de actiune politica a domnului Iohannis si, repet, cred ca ar fi gresit sa se intre in acest moment in jocul domniei sale", a spus Plesoianu, la RFI Romania.



Liderii PSD sustin ca solicitarea lui Iohannis nu are valoare si ca seful statului este suparat din cauza vizitei de succes pe care a avut-o Dancila in Israel.



La putin timp dupa declaratiile presedintelui, liderii Opozitiei au anuntat ca vor depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.