Liviu Plesoianu, "rezolutie impotriva IPOCRIZIEI Uniunii Europene": "Statele vest-europene exporta coruptie"

Liviu Plesoianu a redactat o rezolutie ca replica la proiectul de rezolutie despre Romana ce urmeaza sa fie supus la vot in Parlamentul European. "Rezolutie impotriva IPOCRIZIEI Uniunii Europene 1. Tara mea NU exporta coruptie in niciuna dintre tarile dumneavoastra. Multe dintre tarile dumneavoastra exporta insa coruptie in tara mea si in alte tari din Europa de Est, din Asia, Africa si America de Sud. Si nu vorbim despre sume mici, ci despre MILIARDE de euro! MILIARDE de euro pe care companii vest-europene renumite le ofera ca MITA in tari precum Romania! De ce Guvernele dumneavoastra inchid ochii incurajand astfel EXPORTUL de CORUPTIE? 2. Desi OSCE emite de peste 20 de ani rapoarte despr ...