Liviu Plesoianu: ROMANIA NU E COLONIA VOASTRA! De Augustin Lazar NU ziceti nimic, nimic, pseudodemocratilor!?

Deputatul Liviu Plesoianu lanseaza o scrisoare deschisa catre ambasadele Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Irlandei, Norvegiei, Olandei, Statelor Unite si Suediei. Deputat in Parlamentul Romaniei, Liviu Plesoianu le aduce aminte ambasadelor mai sus mentionate faptul ca Romania nu este o colonie, iar ca prin pozitia Ambasadelor se incalca, in mod grosolan, Conventia de la Viena cu privire la relatiile diplomatice: '' In calitate de deputat ales in Parlamentul Romaniei, va transmit urmatoarele: 1. Romania NU este colonia voastra! Suntem un stat SUVERAN, care va legifera SUVERAN oricat de mult v-ar deranja pe voi asta! Venituri de miliarde ...