Liviu Pop, atac dur la adresa lui Klaus Iohannis: "E disperat sa prinda al doilea mandat"

Presedintele Klaus Iohannis e ''disperat sa prinda al doilea mandat si face tot ceea ce se poate sa nu se implementeze programul de guvernare al PSD-ALDE'', a afirmat senatorul PSD Liviu Pop, referindu-se la suspendarea sedintei CSAT de catre seful statului. "Presedintele statului este in campanie electorala de doua zile si va mai dura aceasta campanie inca un an si jumatate. De trei ani si jumatate nu a facut nimic, un an si jumatate face campanie electorala. Este disperat sa prinda al doilea mandat, va face tot ce se poate sa nu se implementeze programul de guvernare al coalitiei PSD-ALDE si in al doilea rand din fiecare eveniment sa-si creeze o imagine politica", a afirma ...