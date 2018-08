Liviu Pop, despre miting: “Iohannis, iti place? Sunt cei care te-au votat in 2014”

Fostul ministru al Educatiei Liviu Pop il intreaba pe presedintele Klaus Iohannis daca ii place ceea ce vede, referitor la incidentele din Piata Victoriei, cand doi jandarmi au fost atacati de protestatari violenti.

Pop ii cere presedintelui sa dea el explicatii cu privire la felul in care au actionat protestatarii.

“Klaus Iohannis, iti place? Sunt cei care te-au votat in 2014 si, poate, te vor vota si in 2019? Nu ma intelege gresit. Nu e vorba de jandarmi, ci de cei care ii bat pe jandarmi. PS poate ne dai tu explicatii de ceea ce fac protestatarii cu jandarmii”, a scris Liviu Pop pe contul sau de Facebook, potrivit News.ro.

Presedintele Klaus Iohannis condamna ferma interventia brutala a Jandarmeriei, puternic disproportionata in raport cu manifestarile majoritatii oamenilor din Piata Victoriei si subliniaza ca incercarea de a infrange vointa oamenilor printr-o reactie violenta a fortelor de ordine este o solutie condamnabila. Presedintele subliniaza ca ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara.

“Intr-o democratie autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violenta nu este acceptabila, indiferent de optiunile politice. Condamn ferm interventia brutala a Jandarmeriei, puternic disproportionata in raport cu manifestarile majoritatii oamenilor din Piata Victoriei”, a transmis presedintele Klaus Iohannis printr-un mesaj postat pe Facebook.

Seful statului spune ca ”incercarea de a infrange vointa oamenilor printr-o reactie violenta a fortelor de ordine este o solutie condamnabila”.

Klaus Iohannis subliniaza ca ”ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara”.

Jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, la ora 23.00, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Scutierii au intrat in forta in manifestanti, atacand cu grenade cu gaze lacrimogene si folosind tunul cu apa. Oamenii au fost luati prin surprindere si au incercat sa fuga pe bulevardele din jur. Cei cativa protestari care au fost violenti pe parcursul mitingului au ripostat la asaltul jandarmilor, aruncand cu sticle si pietre, mai adauga sursa citata.

Incidente au fost pe tot parcursul mitingului, pana la ora 23.00 fiind asistate medical aproape 250 de persoane.

