Liviu Teodorescu și-a dus iubita in Grecia: ”Ma bucur din plin de timpul petrecut alaturi de ea”

Autostrada prabusita in Italia: Un roman a fost identificat printre victime Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, anunta Ministerul Afacrilor Externe (MAE) . Institutia precizeaza ca operatiunile de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt i ...

Barbatul care i-ar fi furat arma jandarmeriței agresate la mitingul diasporei a fost arestat pentru 30 de zile Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au dispus, marți seară, arestarea bărbatului de 32 de ani suspectat că ar fi furat arma femeii jandarm la mitingul diasporei din 10 august. El nu și-a recunoscut faptele în fața procurorilor, au precizat, pentru mediafax.ro, surse apropiate anchetei. Polițiștii l-au găsit pe bărbatul care ar fi furat pistolul jandarmeriței, iar […] The post Bărbatul care i-ar fi furat arma jandarmeriței agresate la mitingul diasporei a fost arestat pentru 30 de zile appeared first on Cancan.ro.

MAE: Un roman a murit dupa prabusirea segmentului de autostrada in Italia, in apropiere de Genova Un român a fost identificat printre persoanele decedate după prăbuşirea unui segment suspendat al Autostrăzii A10 din Italia, în apropierea oraşului Genova, anunţă Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că operaţiunile de scoatere a victimelor de sub dărâmături sunt în derulare.

ALERTA - MAE anunta ca un roman a murit in urma prabusirii unui viaduct de autostrada din Italia MAE face noi precizări referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, în apropiere de Genova, ca urmare a prăbușirii unei porțiuni din viaductul Morandi.O echipă consulară mobilă, condusă de șeful oficiului consular de la Torino, s-a deplasat la locul incidentului și ...

ULTIMA ORA: Judecatorii il trimit 30 de zile dupa gratii pe barbatul banuit ca a furat arma femeii jandarm Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au dispus, marți seară, arestarea bărbatului de 32 de ani suspectat că ar fi furat arma femeii jandarm la protestul din 10 august. El nu și-a recunoscut faptele în fața procurorilor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei, arma nefiind găsită.CIT ...

De ce nu a fost ascultat Klaus Iohannis? Cinci elemente lipsa din tabloul prezidential La trei zile dupa reprimarea violenta a protestului diasporei din 10 august, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj catre tara, in care a afirmat, transant, ca Jandarmeria a facut exces de forta, si a lansat, cu insemnele prezidentiale pe fundal, ipoteza unei diversiuni.

Ce a cautat Diaspora la protest? Tara lor, batjocorita si furata de unii care nu o respecta Am fost in Piata Victoriei vineri. In acea zi de vineri. Am vrut sa vad de ce oameni care lucreaza in alte tari, sunt impliniti acolo, isi rup din timpul lor pentru a spune ceva Romaniei. O intrebare si pentru mine, de altfel.

Deputatul „Mitraliera” se alege cu o noua plangere penala Deputatul PSD Cătălin Rădulescu va fi reclamat, la Parchetul General, de Asociația ProDemocrația club Brașov. Plângerea ...

Un pictor roman denunța mafia tablourilor: ”O galerie m-a abordat ca sa…” Pictura nu a fost dintotdeauna scopul principal a lui Robert Abkorovits, dar perseverența în acest domeniu i-a adus, după câțiva ani, recunoaștere internațională. (Cele mai bune oferte laptopuri)Acum un pictor cu expoziții în Anglia și Statele Unite, Robert a fost, în primii ani de școală, un învățăcel în ale pianului. Dar culorile l-au atras mai […] The post Un pictor român denunță mafia tablourilor: ”O galerie m-a abordat ca să…” appeared first on Cancan.ro.