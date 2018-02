Localnicii a doua comune din Iasi se pregatesc sa-si aleaga primarii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In judetul Iasi pot fi organizate alegeri partiale pentru ocuparea functiei de primar in doua comune, respectiv comuna Oteleni si comuna Dumesti. "La Dumesti, ordinul prefectului emis pentru incetarea mandatului de primar nu a fost contestat in perioada legala, in consecinta ordinul ramanand definitiv din luna ianuarie 2018. In cazul comunei Oteleni, instanta a respins actiunea fostului primar, si in acest caz ordinul ramanand definitiv in luna februarie 2018. Institutia Prefectului – judetul Iasi a transmis aceste date catre Autoritatea Electorala Permanenta, dar si catre Ministerul Afacerilor Interne in vederea stabilirii datei de organizare a alegerilor partiale pentru functia de primar. De asemenea, la nivelul j ...