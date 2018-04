Locomotiva in flacari in judetul Salaj! 100 de persoane au fost evacuate

Locomotiva flacari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Locomotiva unui tren InterRegio a luat foc joi seara, in statia Gargau din judetul Salaj. 100 de persoane se aflau in tren in momentul in care a izbucnit incendiul. Locomotiva trenului InterRegio 1642, Baia Mare - Bucuresti, a luat foc joi seara, in statia Galgau, cei circa 100 de calatori coborand singuri din tren, potrivit precizarilor facute de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, Lucian Jacodi, potrivit Agerpres. "Garda de Pompieri Ileanda a intervenit la fata locului. Incendiul a fost localizat si lichidat in scurt timp. Locomotiva va fi inlocuita cu cea de la rezerva de la Jibou", a precizat Lucian Jacodi. Daca ti-a placut ...