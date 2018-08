Locuiesti la sat si vrei sa faci un ban in plus? Iata 5 sfaturi care te pot ajuta sa castigi un venit suplimentar

Viata la sat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De la pregatirea dulceturilor din flori pana la cresterea animalelor din rase traditionale, satul romanesc iti ofera destule posibilitati de castig. Numai sa le vezi si sa te apuci de treaba, inaintea altora. Uite doar cinci moduri in care poti sa faci bani frumosi fara sa pleci din sat: 1. Cumpara-ti o drujba si taie lemne Satul e plin de varstnici care nu-si mai pot vedea de gospodarie, ca in tinerete. Acestia ii platesc pe oamenii care sunt in putere ca sa le taie lemne pentru iarna. Pretul unei singure zile de munca ajunge si la 70 lei. N-o sa faci avere, dar ai putea, totusi, castiga bani frumosi din treaba asta. Ai nevoie insa de drujbe de calitate, care te-ar scuti de chinul despicatului lemnel ...