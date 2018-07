Locul de reculegere din Romania care a devenit atractie turistica, tunelul celor 365 de sfinti!

In apropiere de Masivul Valcan din Muntii Retezat-Godeanu, langa statiunea montana Straja din Valea Jiului, exista un tunel betonat de 54 de metri lungime. Pe peretii tunelului sunt pictati 365 de sfinti ortodocsi din calendarul ortodox pentru fiecare zi, iar pe tavan poti admira scene biblice. Candela din tunel arde mereu si in fiecare zi este mutata in fata sfantului din ziua respectiva.

Oamenii din zona spun ca tunelul a devenit un adevarat calendar ortodox, desi destinatia lui principala consta in a face legatura intre drumul principal din statiunea Straja si bisericuta din lemn ce poarta hramul Sfintilor Apostoli Constantin si Elena.

Tunelul a fost construit in anul 2006 la initiativa oamenilor care doreau sa ajunga iarna la schitul din statiune, insa nu o puteau face din cauza troienelor de zapada care atingeau inaltimea de 3 metri. In scurt timp dupa construirea sa, tunelul a devenit o veritabila atractie turistica.

In aceeasi zona poate fi admirata o cruce cu inaltimea de 18.6 metri si cu o anvergura de 9 metri. Ea a fost ridicata in 1996 de Emil Parau in cinstea eroilor romani. Tot Emil Parau a fost omul care a construit si tunelul celor 365 de sfinti.

In fiecare an de Vinerea Mare aici are loc un eveniment impresionant. Credinciosii din zona poarta pe umeri o cruce de paltin parcurgand drumul de la Lupeni la Straja, drum care are o lungime de 10 km. Crucea este ulterior depusa la bisericuta de lemn, care impreuna cu tunelul celor 365 de sfinti si Crucea Eroilor alcatuiesc un veritabil complex turistic.

O legenda a locului spune ca in 1996 la Cabana Montana de sarbatoarea sfintilor Constantin si Elena un turist a aprins lumina in incaperea sa, insa becul a ars instantaneu. Cand becul a fost schimbat, turistul a observat ca flama de la filamentul becului ars a imprimat pe interiorul becului o cruce. Cu toate acestea becul a fost aruncat, insa in scurt timp si becul nou a ars, imprimand in interior aceeasi cruce. In prezent, becul dat poate fi vazut la schitul din Straja.

