Locul din Romania unde functiile organismului se regenereaza instant „Sunt radiatii de origine necunoscuta”

Exista in Romania un colt de Rai, in care dispar toate grijile, toata oboseala, iar functiile organismului se regenereaza instant.

Pe o portiune de un kilometru patrat, se manifesta o anomalie magnetica atipica, dupa cum o definesc specialistii, zona care are efecte benefice asupra organismului uman.

“Anomaliile geomagnetice cunoscute de specialistii din domeniu apar in rupturile de falii, in reflexii ale scoartei terestre sau in alte asemenea fenomene geologice care se inregistreaza intr-o forma atipica pe diagrame. Aici e vorba insa despre ceva necunoscut, un profil al diagramelor pe care nici profesorul Stanica, unul dintre cei mai buni geofizicieni de la noi, nu a stiut sa-l interpreteze. In acel moment am facut legatura cu alt gen de anomalii atipice, pe care le cercetam de mai mult timp si care se manifesta printr-o emisie de radiatii patogene, inca ramase cu o origine necunoscuta”, a spus Vasile Rudan, pentru Adevarul.

Locul energetic se afla pe Piciorul Muntelui Doamnele, pe drumul dinspre Pestera spre Doamnele. O alta varianta spune ca locul magic ar fi pe ruta Cabana Omu – Pestera, tot pe creasta Doamnelor. Sunt sanse minime ca un calator neexperimentat sa gaseasca locul cu pricina, insa din spusele celor care l-au descoperit, acolo se intampla magie.

