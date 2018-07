Locul misterios din Romania, aflat intr-o mlastina care vindeca orice boala. Bolnavul trebuie doar sa bage picioarele in noroi! - VIDEO

Mlastina de la Iaz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Loc incarcat de legenda, Mlastina de la Iaz, ar fi o punte intre doua lumi. Se zice ca este binefacatoare si vindeca pe oricine are curajul sa puna piciorul in apa neagra, dar se mai spune si ca a furat multe vieti. Multi localnici evita mlastina, locul fiind considerat unul cu ghinion, acest lucru fiind pus probabil si pe seama pericolului reprezentat de adancimea mlastinii care pe alocuri, potrivit localnicilor, depaseste 4-5 metri. Mlastina de la Iaz este o arie protejata de interes national ce corespunde categoriei a IV-a (rezervatie naturala de tip faunistic si floristic), situata in judetul Salaj, pe teritoriul administrativ al comunei Plopis. La Valea Iazului, natura pare…impietrita ...