Locul unde Fecioara Maria face minuni. Oamenii se roaga aici, la Icoana Facatoare de Minuni, veche de peste 600 de ani

Manastirea Bixad

Poate nu este cel mai cunoscut locas monahal al tarii, dar cu siguranta Manastirea Bixad detine una dintre cele mai importante icoane ale ortodoxiei romane. Este vorba despre Icoana Facatoare de Minuni a Maicii Domnului. In perioda post-decembrista au fost consemnate doua minuni, atribuite icoanei Fecioarei Maria de la Bixad. Ambele miracole au fost infaptuite in prejma sarbatorii Sfintei Maria.

Prima minune s-a intamplat in 1996. Este vorba despre un credincios din comuna Sabisa, judetul Maramures. Conform staretului manastirii Bixad, arhimandritul Emanuil Rus, credinciosul era invalid la pat, de peste sapte ani.

„Credinciosul era invalid si a fost adus in ajunul sarbatorii Sfintei Maria si asezat langa icoana acesteia. Dimineata, dupa ce a innoptat in locul in care a fost asezat, spre uluiala a mii de pelerini, omul respectiv s-a ridicat si a inceput sa se plimbe prin curtea manastirii. Din cate stiu eu mai traieste si astazi, bucurandu-se de viata ca oricare altul dintre noi”, ne-a marturisit arhimandritul.

A doua minune atribuita icoanei de la Bixad a fost infaptuita in prejma aceleasi sarbatori, in anul 2006. Un credincios din Transcarpatia, Ucraina, a fost diagnosticat, de catre medicii clujeni, cu cancer in faza terminala. Prin urmare, asa cum se procedeaza in astfel de cazuri, pacientul a fost trimis acasa, pentru a muri in patul lui. Sotia acestuia nu s-a resemnat si impreuna cu cei trei copii ai lor a venit la Bixad, pentru a se ruga la Icoana Facatoare de Minuni.

„Pelerinii o criticau pe biata femeie pentru ca si-a lasat singur barbatul acasa. Eu nu am dojenit-o. I-am spus ce rugaciuni sa inchine Maicii Sfinte, nu pentru vindecare ci macar pentru linistea sufleteasca a muribundului. Femeia a facut intocmai. Dupa doua saptamani omul s-a vindecat complet, uluindu-i si pe medicii care i-au prezis sfarsitul. Acum, traieste linistit, are in jur de 120 de kg si e prezent in Bixad la toate pelerinajele de Sfanta Marie”, a adaugat staretul Emanuil Rus.

Icoana veche de peste 600 de ani

Icoana Maicii Domnului de la Bixad este veche de mai bine de 600 de ani si a fost donata de imparatul Manuel al II-lea Paleologul (sau Manuel al II-lea al Bizantului) comitelui Balc. In 1359, dupa moartea tatalui sau Sas, Balc a fost ales voievod al Moldovei fiind alungat in acelasi an de pe tron de Bogdan I, voievodul rasculat al Maramuresului, care a ocupat Moldova, pana atunci dependenta de Ungaria, si intemeiaza un stat independent. Pentru a reveni pe tronul Moldovei, Balc il sprijina pe regele ungur Ludovic I impotriva lui Bogdan I, insa fara succes.

Dupa ce acesta din urma iese invingator, Balc se retrage in Maramures. In 1365, Ludovic I ii confera lui Balc si fratelui acestuia Drag, posesiunile lui Bogdan I cu voievodatul Maramuresului si titlul de comite. La sfarsitul veacului al XIV-lea, potrivit unor documente in 1391, fratii Balc si Drag infiinteaza Manastirea Peri, azi situata pe teritoriul Ucrainei. Manastirea initiala a fost distrusa de vreme in 1783 dar pe locul acesteia in 1997 a fost inaltat un alt lacas de cult.

Nu se cunoaste anul in care imparatul Manuel al II-lea a donat icoana lui Balc dar documentele atesta faptul ca o vreme aceasta a fost asezata in Manastirea Peri. Apoi, in urma unui atac al rusilor care au ocupat satele din zona, icoana a fost mutata in satul Manastirea, comuna Giulesti, de unde, in 1853 a fost asezata in lacasul de cult de la Bixad.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.