Locuri de munca de la domiciliu pentru romani cu salarii de 2500 euro pe luna!

Munca la domiciliu capata din ce in ce mai mult teren in Romania, mai ales ca exista si cadrul legal pentru astfel de joburi! Companiile se pliaza pe aceasta tendinta, asa ca au inceput sa ofere salarii mai mari decat in anii precedenti. Momentan, ne aflam in coada clasamentului european, insa oamenii de afaceri considera ca din ce in ce mai multi tineri vor apela la aceasta varianta. Mai ales ca acestia pun foarte mult pret pe confort si pe un program de lucru flexibil. Iulia Vacaroiu are 28 de ani si lucreaza de zece luni.acasa. E copyrighter in cadrul unei companii, iar atunci cand timpul ii permite, mai lucreaza si ca freelancer pentru alte proiecte independente. Lucreaza opt ore pe zi, de luni pana vin ...