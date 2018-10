Logodnicul Elenei Udrea, interviu INECENDIAR: "Cand ai un statut de refugiat ai anumite drepturi: o identitate protejata, o casa conspirativa in masura in care doresti si protectie"

Elena Udrea si Adrian Alexandrov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adrian Alexandrov spune intr-un interviu pentru Antena 3 care este cea mai mare spaima a Elenei Udrea si a sa. Ce s-a intamplat in ziua in care Interpolul a actionat impotriva Elenei Udrea? Alexandrov: Eram la o scurta plimbare prin fata blocului si am fost opriti de patru agenti, doua femei si doi barbati, care ne-au prezentat legitimatiile si s-au prezentat la fiind de la Interpol si ca Elena trebuie sa-i insoteasca. Evident, atat eu cat si Elena, eram panicati. Nu ne asteptam la asa ceva, plus ca fiind cu copilul pe strada care avea atunci doar zece zile eu nu m-am gandit decat la cei voi face cu copilul. Ei o bagau pe Elena in masina sa o duca la tribunal. Am incerca ...